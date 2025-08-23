به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز شنبه یکم شهریورماه، هفته دولت را یادآور اخلاص و روحیه جهادی شهیدان رجایی و باهنر دانست و اظهار کرد: امروز نیز وظیفه همه ماست با الگوگیری از این شهیدان بزرگوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور و شهرستان تهران گام برداریم.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون و با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای اعتباری، پروژههای متعددی در حوزههای مختلف در شهرستان تهران اجرا و امروز به ثمر رسیده که نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
فرماندار تهران تاکید کرد: در هفته دولت امسال، ۹۳ پروژه شهری با اعتباری بیش از پنج هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان و ۴۴ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۲۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که در مجموع زمینهساز ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی مستقیم خواهد بود.
خوشاقبال گفت: ۲۴ پروژه در حوزه آب و فاضلاب با هدف تأمین پایدار آب شرب، افزایش ظرفیت انتقال و کاهش قطعیها به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: همچنین ۲۲ پروژه مهم در حوزه برق با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان شامل توسعه شبکه، احداث خطوط جدید و افزایش تابآوری شبکه برق شهرستان تهران افتتاح میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز ۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۱۵ میلیارد تومان شامل تجهیز و ساخت مراکز اقامتی و گردشگری آماده بهرهبرداری است که علاوه بر تقویت ظرفیت گردشگری، موجب رونق اقتصادی در این بخش خواهد شد.
فرماندار تهران با اشاره به افتتاح ۱۲ پروژه آموزشی شامل ۱۰۴ کلاس درس جدید گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبود فضای تحصیلی در مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.
خوشاقبال ادامه داد: در حوزه سلامت و خدمات درمانی، پروژههای متعددی افتتاح شده که دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل میکند و فشار بر مراکز درمانی بزرگ را کاهش میدهد.
وی افزود: توجه به مناطق محروم و روستاها از اولویتهای دولت وفاق ملی است و بر همین اساس ۴۴ پروژه در زمینه بهسازی معابر، توسعه زیرساختها، ایجاد فضای سبز و خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تهران اجرا شده است.
فرماندار تهران همچنین از افتتاح چندین پروژه مهم در بخش حمل ونقل، ارتباطات، فرهنگ و هویت اجتماعی خبر داد و گفت: توسعه خطوط ریلی، پروژههای مخابراتی، مراکز فرهنگی و موزهگالری از جمله طرحهایی است که به بهرهبرداری رسیده است.
خوشاقبال در پایان تاکید کرد: افتتاح این پروژهها تنها به معنای ساخت جاده، مدرسه یا شبکه آب نیست، بلکه نمادی از امید، عدالت و اعتماد به آینده برای شهروندان تهرانی است و نشان میدهد که مسیر خدمترسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.
نظر شما