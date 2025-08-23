بهره برداری از ۴۲۳ پروژه عام المنفعه همزمان با هفته دولت در رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر شنبه در آستانه بزرگداشت هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۴۲۳ پروژه عام المنفعه به بهره برداری خواهد رسید.

وی میزان سرمایه گذاری برای انجام این پروژه‌ها را که زمینه اشتغال دائم و موقت دو هزار و ۶۰۰ نفر را فراهم کرده بیش از ۴۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

فرماندار رودسر عمده ترین این پروژه‌ها را در زمینه‌های صنایع تبدیلی، اقامتگاه بوم‌گردی، کشاورزی، ساختمان ایستگاه هواشناسی، برق رسانی، مخابراتی و توسعه عمران شهری ذکر کرد.

مرادی از تغییر پیمانکار پروژه سد پلرود خبر داد و گفت: انجام این تغییرات گامی مهم در راستای تسریع بخشی در روند ادامه پروژه است.

وی افزود: امسال برای انجام پروژه سد پلرود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته اما برای تکمیل نهایی آن بیش از سه همت اعتبار نیاز است.

مرادی از آسفالت مسیرهای دسترسی مردم به سد پلرود اشاره و بیان کرد: پیمانکار برای انجام این پروژه انتخاب و در شرایط کنونی قسمتی از مسیر مشمول پروژه آسفالت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها در راستای افزایش سطح رضایتمندی مردم صورت می‌گیرد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم بتدریج به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهیم و خوشبختانه اراده لازم در این زمینه وجود دارد.

مرادی در ادامه با گرامیداشت هفته دولت از آن به عنوان فرصتی گرانبها برای بیان و انعکاس خدمات دولت به مردم ذکر و گفت: خوشبختانه گام‌های مؤثری برای توسعه شهرستان رودسر در ابعاد و اشکال مختلف برداشته شده اما تا حصول به نتیجه مطلوب فاصله داریم که باید بیشتر تلاش شود.