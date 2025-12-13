محمد دوست: مشارکت زنان جامعه را متعادل و پایدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمد دوست عصر شنبه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، با تأکید بر نقش محوری بانوان در خانواده و جامعه، گفت: زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسل‌ها و ارتقای فرهنگ جامعه دارند.

فرماندار خمام با اشاره به حضور فعال بانوان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، افزود: تقدیر از بانوان نمونه فرصتی است تا خدمات ارزشمند آنان مورد توجه قرار گیرد و الگویی برای نسل‌های آینده فراهم شود.

محمد دوست با بیان اینکه تجلیل از بانوان نمونه، موجب ایجاد انگیزه و تشویق بانوان به ادامه فعالیت‌های اجتماعی خواهد شد، افزود: جامعه‌ای که زنان در آن بتوانند فعالانه مشارکت داشته باشند، جامعه‌ای پویا، متعادل و پایدار خواهد بود.

در ادامه این مراسم، بانوان نمونه شهرستان خمام که در حوزه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده‌اند، معرفی و با اهدای لوح تقدیر و گل مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی زنده از دیگر بخش‌های این جشن بود که با استقبال گسترده حاضرین همراه شد.