https://mehrnews.com/x38QRX ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۶ کد خبر 6568790 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۶ روضه خوانی محمود کریمی در شب شهادت امام رضا(ع) مشهد - همزمان با شب شهادت امام رضا(ع) عزاداران در رواق امام خمینی (ره) پای روضه خوانی محمود کریمی نشستند.
