  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۶

روضه خوانی محمود کریمی در شب شهادت امام رضا(ع)

مشهد - همزمان با شب شهادت امام رضا(ع) عزاداران در رواق امام خمینی (ره) پای روضه خوانی محمود کریمی نشستند.

