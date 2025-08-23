  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۰

حضور پرشور جوانان موکب‌دار در خدمت‌رسانی به زائران رضوی

مشهد - موکب‌داران جوان با شور و شوقی وصف‌ناپذیر، با ارائه خدمات پذیرایی و فرهنگی، به زائران رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) عشق و ارادت خود را ابراز داشتند.

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار: کبری رضایی

