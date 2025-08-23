https://mehrnews.com/x38QS3 ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۰ کد خبر 6568794 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۰ حضور پرشور جوانان موکبدار در خدمترسانی به زائران رضوی مشهد - موکبداران جوان با شور و شوقی وصفناپذیر، با ارائه خدمات پذیرایی و فرهنگی، به زائران رضوی در شب شهادت امام رضا (ع) عشق و ارادت خود را ابراز داشتند. دریافت 26 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568794 کپی شد مطالب مرتبط روضه خوانی محمود کریمی در شب شهادت امام رضا(ع) وحدت؛ سرمایهای ملی که با خون هزاران شهید به دست آمده است آیین شمع گردانی در مراسم خطبه خوانی حرم امام رضا(ع) حضور پرشور جوانان در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) برچسبها ایران امام رضا(ع) مشهد موکب
نظر شما