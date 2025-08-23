https://mehrnews.com/x38QRP ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۸ کد خبر 6568783 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۸ حضور پرشور جوانان در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) مشهد - جوانان با شور و اشتیاقی وصفناپذیر، در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) حضوری پررنگ داشتند و ارادت خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 6 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568783 کپی شد مطالب مرتبط شب شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی اوج مهماننوازی در پایتخت معنوی ایران؛ رشد ۳۳ درصدی حضور زائران خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی مراسم شب شهادت ثامنالحجج(ع) در کاخک روایت خدمت مردم به زائران حرم امام رضا(ع) در موکب رسانهای راویوم برچسبها مشهد ایران امام رضا(ع) شهادت حضرت امام رضا(ع)
