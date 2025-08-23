  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۸

حضور پرشور جوانان در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا(ع)

مشهد - جوانان با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر، در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) حضوری پررنگ داشتند و ارادت خود را به نمایش گذاشتند.

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار: کبری رضایی

