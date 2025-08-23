https://mehrnews.com/x38QRJ ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۶ کد خبر 6568778 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۶ حضور فعال موکب های تبلیغی در خیابان امام رضا(ع) مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور موکبهای تبلیغی و فرهنگی، به بستری برای عرض ارادت و خدمت به عزاداران بدل شده است. دریافت 16 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568778 کپی شد مطالب مرتبط حضور عراقچی در مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) شب شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی اوج مهماننوازی در پایتخت معنوی ایران؛ رشد ۳۳ درصدی حضور زائران خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برچسبها خراسان رضوی مشهد موکب ایران امام رضا(ع)
