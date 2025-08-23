  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۶

حضور فعال موکب های تبلیغی در خیابان امام رضا(ع)

مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور موکب‌های تبلیغی و فرهنگی، به بستری برای عرض ارادت و خدمت به عزاداران بدل شده است.

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار: کبری رضایی

کد خبر 6568778

