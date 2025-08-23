ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران رضوی به صورت شبانه روزی

مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، نیروهای درمانی و امدادی به صورت شبانه‌روزی به زائران رضوی خدمات ارائه می دهند تا رفاه و سلامت آنان تضمین شود.