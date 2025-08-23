  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۷

ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران رضوی به صورت شبانه روزی

ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران رضوی به صورت شبانه روزی

مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، نیروهای درمانی و امدادی به صورت شبانه‌روزی به زائران رضوی خدمات ارائه می دهند تا رفاه و سلامت آنان تضمین شود.

دریافت 13 MB

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار: کبری رضایی

کد خبر 6568781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها