https://mehrnews.com/x38QRM ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۷ کد خبر 6568781 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۷ ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران رضوی به صورت شبانه روزی مشهد - در شب شهادت امام رضا (ع)، نیروهای درمانی و امدادی به صورت شبانهروزی به زائران رضوی خدمات ارائه می دهند تا رفاه و سلامت آنان تضمین شود. دریافت 13 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6568781 کپی شد مطالب مرتبط شب شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی اوج مهماننوازی در پایتخت معنوی ایران؛ رشد ۳۳ درصدی حضور زائران خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی مراسم شب شهادت ثامنالحجج(ع) در کاخک برچسبها خراسان رضوی مشهد ایران امام رضا(ع)
