پایان کار نمایندگان تفنگ ایران در آسیا بدون کسب مدال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تیراندازی، در هفتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۵۷۸ امتیاز شانزدهم شد، پوریا نوروزیان با ۵۷۳ امتیاز در رده بیست و پنجم ایستاد و هادی غرباقی با ۵۵۶ امتیاز سی و هشتم شد.

همچنین تیم ایران با ترکیب پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام و هادی غرباقی با ۱۷۰۷ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد. هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تاکنون ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.