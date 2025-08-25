به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، مرضیه پرورش‌نیا که با ۱۰۸ امتیاز به فینال ماده تراپ زنان راه یافته بود در فینال با ۱۶ امتیاز ششم شد.

پیش از این مرحله مقدماتی تراپ در دو روز انجام شد که در روز نخست سه راند و در روز دوم دو راند دیگر انجام شد. در پایان پنج راند مرضیه پرورش نیا با ۱۰۸ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد و به فینال راه یافت.

در پایان مرحله مقدماتی مردان نیز محمد بیرانوند تیرانداز المپیکی ایران همراه ۴ تیرانداز دیگر با ۱۱۷ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت و در شوت آف نهم شد و از صعود به فینال باز ماند. امیر حسین آقازاده با ۱۱۰ امتیاز و اسماعیل باقری با ۱۰۷ امتیاز به ترتیب بیست و پنجم و سی و دوم شدند.

همچنین تیم ایران با ترکیب بیرانوند، آقازاده و باقری با ۳۳۴ امتیاز در رده ششم ایستاد.

هدایت تیم ملی تراپ ایران را علی افسری بر عهده دارد.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.