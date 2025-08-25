پایان کار نمایندگان ایران در تپانچه ۲۵ متر بانوان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر و در بخش سرعت در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیازات بخش دقت و سرعت، گلنوش سبقت‌الهی و هانیه رستمیان به ترتیب با ۵۷۳ و ۵۷۲ امتیاز در جایگاه نوزدهم و بیستم ایستادند و سامیه یاسی با ۵۳۹ امتیاز چهل و دوم شد.

همچنین تیم ایران با ترکیب رستمیان، سبقت‌الهی و یاسی با ۱۶۸۴ امتیاز در رده دهم ایستاد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.