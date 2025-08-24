  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

غبارروبی گلزار شهدای خورموج

غبارروبی گلزار شهدای خورموج

بوشهر - مراسم عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای خورموج با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

دریافت 12 MB

فیلم: قاسم بازیاری

کد خبر 6569145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها