https://mehrnews.com/x38R2c ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ کد خبر 6569145 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ غبارروبی گلزار شهدای خورموج بوشهر - مراسم عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای خورموج با حضور مردم و مسئولان برگزار شد. دریافت 12 MB فیلم: قاسم بازیاری کد خبر 6569145 کپی شد مطالب مرتبط صنایع به سمت آبهای نامتعارف و بازچرخانی بروند هفته دولت بهترین فرصت برای انعکاس خدمات نظام و دولت است احداث اسکله صادراتی مواد معدنی برای توسعه دشتی ضروری است انتقال تجربیات آزادگان به نسل جوان ضروری است آزادگان شهرستان دشتی تجلیل شدند برچسبها بوشهر خورموج هفته دولت
نظر شما