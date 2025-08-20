به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی گفت: شهرستان دشتی در ادوار مختلف شهدای زیادی تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر افزود: با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و ایثار شهدای گرانقدر در جنگ ۱۲ روزه، امروز ایران اسلامی از ثبات مثال‌زدنی برخوردار است؛ در حالی که اگر هر کشور دیگری در شرایط ما قرار داشت، قادر به حفظ انسجام داخلی نمی‌شد.

اخلاقی با بیان اینکه هفته دولت بهترین فرصت برای انعکاس خدمات نظام و دولت است؛ تصریح کرد: وفاق و همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه الگویی بود که جهانیان آن را مشاهده کردند و باید این اتحاد در جامعه همچنان حفظ شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اکبر قائدی گفت: تغییرات مدیریتی امری طبیعی است و از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وی استفاده خواهد شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: حسین طهماسبی از نیروهای توانمند وزارت کشور است و انتظار می‌رود مدیران شهرستان همکاری لازم را با ایشان داشته باشند.

در پایان این مراسم، حسین طهماسبی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی معرفی شد