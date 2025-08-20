آزادگان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی چهارشنبه شب در این مراسم با تسلیت ایام انتهایی ماه صفر گفت: آزادگان از افتخارات ملت ایران هستند و دورانی را شما بر حسب تکلیف به وظیفه دینی و ملی خود عمل کردید و این اطمینان را می‌دهیم، امروز ما حسب تکلیف به عنوان خادمین شما عزیزان در جهت رفع مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رضا مقاتلی با اشاره به سختی‌های سال‌های اسارت افزود: شما در دشوارترین شرایط و با دوری از وطن برای انقلاب و اسلام صبر و استقامت به خرج دادید و سعه‌صدر از ویژگی‌های برجسته شماست.

مقاتلی تأکید کرد: جایگاه آزادگان بسیار والا است و ما همه مدیون فداکاری و ایثار آنان هستیم. در جنگ ۱۲ روزه نیز همه شما آماده ایثار بودید و ایمان داریم در صورت نیاز قطعاً در صف نخست قرار می‌گرفتید.

فرماندار دشتی همچنین خواستار تلاش مضاعف مدیران برای پیگیری و رفع مشکلات آزادگان و مردم شد.