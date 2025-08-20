  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

انتقال تجربیات آزادگان به نسل جوان ضروری است

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: انتقال تجربیات آزادگان به نسل جوان برای تداوم انقلاب ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از آزادگان این شهرستان با تقدیر از صبر و استقامت آنان در دوران سخت اسارت اظهار داشت: استقامت شما عزیزان که با ایمان و اعتقاد به انقلاب و امام همراه بود، سبب شد با تحمل سختی‌ها و فشار دشمنان، عزت انقلاب اسلامی حفظ شود.

وی با اشاره به ۲۶ مرداد به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: در این روز چشم ملت ایران به آزادگان روشن شد و بار دیگر اقتدار و عظمت کشور نمایان گشت.

امام جمعه دشتی تصریح کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، انتقال تجربیات ایثارگران و آزادگان به نسل جوان است، چراکه برای تداوم انقلاب باید همان مسیر ایثار و مقاومت دنبال شود.

زاهد دوست خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای انتقال این تجارب ارزشمند به نسل آینده شد.

