انتقال تجربیات آزادگان به نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از آزادگان این شهرستان با تقدیر از صبر و استقامت آنان در دوران سخت اسارت اظهار داشت: استقامت شما عزیزان که با ایمان و اعتقاد به انقلاب و امام همراه بود، سبب شد با تحمل سختی‌ها و فشار دشمنان، عزت انقلاب اسلامی حفظ شود.

وی با اشاره به ۲۶ مرداد به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: در این روز چشم ملت ایران به آزادگان روشن شد و بار دیگر اقتدار و عظمت کشور نمایان گشت.

امام جمعه دشتی تصریح کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، انتقال تجربیات ایثارگران و آزادگان به نسل جوان است، چراکه برای تداوم انقلاب باید همان مسیر ایثار و مقاومت دنبال شود.

زاهد دوست خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای انتقال این تجارب ارزشمند به نسل آینده شد.