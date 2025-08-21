به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آبفای اهواز گفت: با کاهش آورد آب به استان، باید هم مراقب کیفیت و پایداری آب شرب مردم باشیم و هم تأمین آب بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، دام و صنعت را به‌صورت متوازن مدیریت کنیم.

وی تأکید کرد: صنایع باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف و روش‌های بازچرخانی بروند و نمی‌توان آب خام را به‌سادگی در اختیار واحدهای صنعتی قرار داد؛ اقدام شرکت فولاد شادگان در تصفیه و استفاده مجدد از آب، تجربه‌ای شایسته و قابل تعمیم است.

موالی‌زاده بیان داشت: موضوع فاضلاب و آب‌های سطحی اهواز امری جدی است و از مدیریت جدید می‌خواهم با تمام وقت و با همکاری همه همکاران آبفا این پرونده‌ها را پیگیری کند.

استاندار خوزستان گفت: شیب اهواز کمتر از سه درصد است و مدیریت آب‌های سطحی را بسیار دشوار می‌کند؛ هرچند امسال کم‌بارش بود، اما در سال‌های پربارش باید وظایف آبفا و شهرداری به دقت و به موقع انجام شود.

وی افزود: تغییرات مدیریتی امری طبیعی است و برخی حرف‌ها درباره این جابه‌جایی‌ها مطلقاً مبنا ندارد؛ باید به‌جای دامن‌زدن به حواشی، ظرفیت‌ها را برای خدمت به مردم به‌کار گرفت.

موالی‌زاده تأکید کرد: هویت خوزستانی باید تقویت شود و نباید مسائل را به هویت‌های قومی گره زد؛ ما در خوزستان بزرگ و ایران بزرگ زندگی می‌کنیم، زیر پرچم ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و همه باید دست‌به‌دست هم برای توسعه استان حرکت کنیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: نگاه مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر توسعه خوزستان است و این توسعه به دست شما محقق می‌شود؛ طرح‌های آبفا با حمایت و پشتیبانی ادامه می‌یابد تا آبفای اهواز با قوت، قدرت و سلامت کار را پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد: باید فضای تفاهم، اخوت، وحدت، همدلی و آرامش در مجموعه حاکم باشد تا با هم‌افزایی بتوانیم گره‌های حوزه آب و فاضلاب اهواز را بگشاییم.

در این نشست از تلاش‌های سعید دشتی زاده مدیرعامل پیشین شرکت آبفا اهواز قدردانی و حسین عبیداوی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معارفه شد.