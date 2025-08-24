به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدی اظهار کرد: این مجموعه در بدنه دولت، همواره در تلاش بوده تا در کنار کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان، فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و در حفظ امنیت غذایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: با وجود فراز و فرودهای متعدد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تلاش کردیم تا هیچ خللی در تأمین مواد غذایی کشور ایجاد نشود.

محمدی در ادامه با اشاره به میزان تولید و توزیع کودهای کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تلاش و پشتکار توانسته به خودکفایی در تولید کودهای ازته ۱۰۰ درصد، کودهای پتاسه ۸۵ درصد و کودهای فسفاته ۱۱۴ درصد دست یابد، که این مهم تأثیر بسزایی در تغذیه گیاهی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهاره و تابستانه داشته است.



وی همچنین به افزایش توزیع انواع کود در این مدت اشاره کرد و افزود: تا کنون، ۳۴ هزار تن انواع کود ازت، فسفات و پتاس در استان توزیع شده است که نسبت به سال گذشته ۲۵ هزار تن رشد قابل توجهی داشته است.



مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه، بیان کرد: در حالی که کشت پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آغاز شده است، حدود ۳۱ درصد از برنامه ابلاغی برای توزیع کود تأمین شده است که معادل ۴۹ هزار تن است. مابقی سهمیه که معادل ۱۰۸ هزار تن است، تا پایان سال باید تأمین و توزیع شود.



وی همچنین به اهمیت صدور حواله الکترونیک برای توزیع کودهای یارانه‌ای و بهره‌برداری در سامانه وب‌سرویس شاهکار وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ضروری است تا بهره‌برداران برای به روزرسانی شماره تلفن همراه خود مطابق با کد ملی در سامانه جامع پهنه‌بندی، اقدام کنند.



محمدی در ادامه گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار تن انواع کودهای ازت، فسفات و پتاس در انبارهای شرکت و شهرستان‌های استان ذخیره‌سازی شده است. با توجه به ظرفیت بالای تولیدات کشاورزی استان، انتظار داریم که گلستان یکی از استان‌های پرمصرف کودهای کشاورزی باشد و کشاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه به همراه اوره برای افزایش عملکرد و بهره‌وری محصولات کشاورزی استفاده کنند.