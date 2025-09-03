  1. استانها
۵ هزار تن کود کشاورزی در استان بوشهر توزیع شد

بوشهر- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: در پنج ماه نخست امسال بیش از پنج هزار تن انواع کود کشاورزی در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجموعه همواره در تلاش بوده تا در کنار کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان، فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و در حفظ امنیت غذایی کشور نقش مؤثری را ایفا کند.

وی افزود: با وجود فراز و فرودهای متعدد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تلاش کردیم تا هیچ خللی در تأمین کودهای کشاورزی کشور ایجاد نشود.

عمرانی در ادامه با اشاره به میزان تولید و توزیع کودهای کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تلاش و پشتکار توانسته به خودکفایی در تولید کودهای ازته ۱۰۰ درصد، کودهای پتاسه ۸۵ درصد و کودهای فسفاته ۱۱۴ درصد دست یابد، که این مهم تأثیر بسزایی در تغذیه گیاهی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهاره و تابستانه داشته است.

وی همچنین به افزایش توزیع انواع کود در این مدت اشاره کرد و افزود: تاکنون، پنج هزار ۳۰۰ تن انواع کود ازت، فسفات و پتاس در استان توزیع شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و هم‌اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن انواع کود در انبارهای سازمانی شرکت ذخیره‌سازی شده است.

عمرانی به اهمیت صدور حواله الکترونیک برای توزیع کودهای یارانه‌ای و بهره‌برداری در سامانه وب‌سرویس شاهکار وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد وافزود: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ضروری است تا بهره‌برداران برای به روزرسانی شماره تلفن همراه خود مطابق با کد ملی در سامانه جامع پهنه‌بندی، اقدام کنند.

