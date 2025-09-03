۵ هزار تن کود کشاورزی در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجموعه همواره در تلاش بوده تا در کنار کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان، فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و در حفظ امنیت غذایی کشور نقش مؤثری را ایفا کند.

وی افزود: با وجود فراز و فرودهای متعدد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تلاش کردیم تا هیچ خللی در تأمین کودهای کشاورزی کشور ایجاد نشود.

عمرانی در ادامه با اشاره به میزان تولید و توزیع کودهای کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تلاش و پشتکار توانسته به خودکفایی در تولید کودهای ازته ۱۰۰ درصد، کودهای پتاسه ۸۵ درصد و کودهای فسفاته ۱۱۴ درصد دست یابد، که این مهم تأثیر بسزایی در تغذیه گیاهی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهاره و تابستانه داشته است.

وی همچنین به افزایش توزیع انواع کود در این مدت اشاره کرد و افزود: تاکنون، پنج هزار ۳۰۰ تن انواع کود ازت، فسفات و پتاس در استان توزیع شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و هم‌اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن انواع کود در انبارهای سازمانی شرکت ذخیره‌سازی شده است.

عمرانی به اهمیت صدور حواله الکترونیک برای توزیع کودهای یارانه‌ای و بهره‌برداری در سامانه وب‌سرویس شاهکار وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد وافزود: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ضروری است تا بهره‌برداران برای به روزرسانی شماره تلفن همراه خود مطابق با کد ملی در سامانه جامع پهنه‌بندی، اقدام کنند.