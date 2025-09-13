به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت باغات به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی این استان، گفت: باغات استان گلستان حدود ۳۰ هزار هکتار وسعت دارند و شامل گونه‌های مرکبات، هلو، شلیل، زیتون، انار، گردو، سیب، گیلاس و سایر محصولات متنوع است و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و معیشت هزاران خانوار ایفا می‌کنند.

وی افزود: کیفیت و کمیت برداشت محصولات باغی ارتباط مستقیمی با مدیریت تغذیه باغات و تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی دارد، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برنامه گسترده‌ای برای تأمین و توزیع کود شیمیایی یارانه‌ای در باغات استان به اجرا گذاشته است.

محمدی درباره تأمین کود یارانه‌ای گفت: تا پیش از این، کود بین باغداران به‌صورت موردی و بر اساس موجودی توزیع می‌شد، اما اکنون با توجه به سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت باغات در دست بررسی و ابلاغ است که تخصیص کود را هدفمند و دقیق‌تر می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمینه تغذیه گیاهی، میزان نیاز باغات استان به کود را بسته به نوع محصول و سن باغ اعلام کرد و گفت: باغات گلستان به کود ازت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم، کود فسفات ۲۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم و کود پتاس ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار نیاز دارند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان تاکید کرد: استفاده صحیح از کودها نقش حیاتی در افزایش پایداری تولید، کیفیت و عملکرد باغات دارد و کوددهی مناسب باعث تأمین مواد مغذی لازم و رشد بهتر گیاهان می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در حال حاضر ۱۰ نوع کود یارانه‌ای از گروه‌های ازت، فسفات و پتاس و ۸۷۰ قلم کود غیر یارانه‌ای از طریق ۱۳۴ کارگزاری در شهرستان‌های استان گلستان توزیع می‌شود تا نهاده‌های کشاورزی به باغداران به راحتی ارائه شود.

محمدی از رشد چشمگیر توزیع کود یارانه‌ای خبر داد و افزود: در چند ماه اخیر بیش از ۴۰ هزار تن انواع کود کشاورزی یارانه‌ای بین کشاورزان و باغداران استان توزیع شده که نسبت به سال گذشته (۳۱ هزار تن) افزایش قابل توجهی داشته است.