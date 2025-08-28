مشق پیانونوازی ایرانی کتاب شد؛ خواندن یک تلاش موسیقایی از عصر ناصری!

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مشق پیانونوازی ایرانی، مطابق با کوک فرنگی» اثر محمودخان مفخم (مفخم‌الممالک) با بازنویسی، ویرایش و اجرا محمدرضا امیرقاسمی به همراه یک حلقه لوح فشرده صوتی توسط نشر خُنیاگر منتشر شد.

در توضیحات پشت جلد اثر می‌خوانیم:

«پیانونوازی در موسیقی کلاسیک ایران میراث دوره قاجار و عصر ناصری و حاصل تلاش چند نسل موسیقی‌دان فرهیخته و صاحب‌ذوق است. در این میان، نقش محمودخان مفخم (مفخم‌الممالک) بسیار بااهمیت و البته ناشناخته است. او با دربار قاجار رفت‌وآمد داشت و حتی دوره‌ای هم والی کرمان شد.

در دوره مظفرالدین‌شاه رابطه مفخم با دربار کمرنگ شد و کلاس مشق پیانو (به شیوه ایرانی) در شمیران دایر ‌کرد. از شاگردان مشهور مفخم می‌توان به حسین استوار و مرتضی محجوبی اشاره کرد. مجموعه حاضر با عنوان «مشق پیانو» در سال‌های ۱۲۹۴، ۱۲۹۵ و ۱۲۹۷ خورشیدی توسط محمودخان مفخم مطابق با کوک فرنگی و در سه جزوه چهارگاه و بیات اصفهان و ماهور تدریس شده است.

این نت‌ها به آموزش دستگاه‌ها با ارائه گوشه‌های متر آزاد و ضربی‌ها اختصاص دارند. روش ویژه نت‌نگاری مفخم‌الممالک با ترکیبی از حروف فارسی و برخی نشانه‌های نت‌نویسی غربی است که منشأ خط موسیقایی شاگرد او، مرتضی محجوبی، در نگارش موسیقی ایرانی نیز بوده است.

در این اثر مشق پیانوی مفخم که توسط خانم ملوک امیرقاسمی قاجار، یک تن از شاگردان مفخم، به دقت پاک‌نویس شده و در سال ۱۳۸۳ به دست ویراستار کتاب حاضر رسیده به خط نت بین‌المللی بر حامل مضاعف برگردان، با پیانو اجرا و نسخه اولیه آن نیز به‌همراه شرح علائم ارائه شده است.»