برگزاری دسته‌ عزاداری در سالگرد شهادت امام رضا(ع) در سیراف

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با شکوه عصر یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام عاشوری امام جمعه سیراف همراه بود و از مقابل حسینیه ابوالفضل علیه السلام آغاز و در جوار مزار شهدای گمنام شهر سیراف به اوج خود رسید.

در این بخش از مراسم، حاضرین به صورت هماهنگ و با خلوص به زیارت امین الله گوش فرا دادند و با اهدای سلام و درود به امام رضا (ع)، پیمان خود را با آرمان‌های شهدا تجدید کردند.

سپس حجت‌الاسلام نویدفر با اجرای مداحی و در رثای امام هشتم شیعیان، فضایی سرشار از عاطفه و معنویت ایجاد کرد.

این حرکت عزاداری، نمادی از پیوند عمیق ارادت به امام رضا (ع) و پیروی از مکتب سرخ عاشورا و ادای دین به مقام شامخ شهدا بود.