پیام تبریک عراقچی به تیم ملی المپیاد نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام تبریک سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک به شرح زیر است:

اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم، با درخشش بی‌نظیر و کسب ۵ مدال طلای ارزشمند، نه تنها برای سومین بار نام ایران را در صدر جهان قرار دادند، بلکه با ایستادن در اوج علم و دانش تاریخ‌سازی کردند.

این پیروزی بزرگ، نشانه‌ای از تلاش بی‌وقفه، انگیزه‌ی بی‌پایان و ذهن‌های خلاق ایرانی است که با عزمی راسخ و اراده‌ای آهنین، هر روز در مسیر پیشرفت، نوآوری و کشف حقیقت گام برمی‌دارند.

به تمامی اعضای این تیم درخشان و پرافتخار، و مربیان و اساتید آنها صمیمانه تبریک می‌گویم. امروز یک ایران به شما می‌بالد.