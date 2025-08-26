به گزارش خبرنگار مهر، پویش مردمی «زنگ جهاد»، پس از توقف دو ماهه ناشی از جنگ تحمیلی از هفته گذشته آغاز شد تا ۴۷۶ واحد آموزشی و ۲۰۲۷ کلاس درس در مناطقی که نیاز به مدارس نوساز دارند؛ به کمک بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی و مردمی ساخته شود.

حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که چه زمانی پروژه پویش زنگ جهاد به اتمام خواهد رسید و در این پروژه اولویت با چه استان‌هایی است گفت: ۲۰ استان در این پویش هدف گذاری شده است که دارای مدارس سنگی هستند؛ البته بیشتر مدارس سنگی در منطقه زاگرس است.

خان محمدی افزود: مدارس سنگین نا ایمن در این مناطق وجود دارد که قرار است ۲۰۰۰ کلاس درس با کمک بسیج مستضعفی ساخته شود.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی مردمی برای انجام این پروژه پای کار خواهند آمد گفت: در حوزه مصالح ساختمانی، سازمان نوسازی مدارس به گروه‌های جهادی کمک خواهد کرد تا با هم افزایی صورت گرفته بتوانیم این پروژه را انجام دهیم.

زمان اتمام ساخت مدارس پویش زنگ جهاد

رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: قرار است ساخت مدارس کوچک مقیاس تا دو سه ماه آینده به اتمام برسد و مابقی مدارس تا حداکثر یک سال آینده ساخته شود.

بسیاری از افراد و رسانه‌ها در انتقاد به این طرح اعلام می‌کنند که برخی از مدارس جدید در مناطقی ساخته می‌شود که به دلیل تغییرات اقلیمی، دیگر محل زندگی عشایر یا روستانشینان نیست و کوچ و مهاجرت باعث شده است تا دانش آموزی دیگر در این مدارس جدید تحصیل نکند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس در پاسخ به این شائبه گفت: حدود ۱۳۰۰ مدرسه سنگی در این پروژه مورد غربالگری و بررسی کارشناسان سازمان نوسازی مدارس قرار گرفتند. در ادارات آموزش و پرورش هر استان و هر شهر تصمیم گیری می‌شود که در فلان منطقه نیاز به مدرسه و کلاس درس داریم یا خیر. به هر حال حتی یک دانش آموز هم نباید در کلاس درس نا ایمن تحصیل کند و درس بخواند.