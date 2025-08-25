وزیر آموزش و پرورش وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صبح دوشنبه وارد قزوین شد و پس از استقبال استاندار با حضور در گلزار شهدای شهر قزوین، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
این سفر با هدف بررسی وضعیت آموزشی استان، افتتاح پروژههای عمرانی و دیدار مستقیم با فرهنگیان برنامهریزی شده است. وزیر آموزش و پرورش پس از حضور در گلزار شهدا، در نشست شورای آموزش و پرورش استان شرکت خواهد کرد تا ضمن بررسی مسائل و چالشهای موجود، راهکارهای ارتقا ی کیفیت آموزشی را با مسئولان محلی مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
از دیگر برنامههای سفر علیرضا کاظمی به قزوین، افتتاح چند پروژه عمرانی آموزشی در سطح استان و بازدید از مدارس منتخب است. همچنین دیدار چهرهبهچهره با فرهنگیان و شنیدن دغدغههای آنان از جمله بخشهای مهم این سفر عنوان شده است.
