به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری دوشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش قزوین با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام در مسیر توسعه استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم. خوشبختانه فضای همکاری و همراهی در استان شکل گرفته و همین هم‌افزایی، زمینه‌ساز پیشرفت شده است.

او با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان افزود: پروژه انتقال آب که سال‌ها به تعویق افتاده بود، اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. تأمین آب شرب از دغدغه‌های اصلی استان است و این پروژه نقش حیاتی در رفع آن دارد.

نوذری در ادامه به موضوع عدالت آموزشی پرداخت و گفت: یکی از تأکیدات رئیس‌جمهور، توجه به عدالت آموزشی است. توسعه واقعی از آموزش و پرورش آغاز می‌شود و ما در قزوین این موضوع را در اولویت قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به مشارکت خیرین مدرسه‌ساز اظهار داشت: تاکنون ساخت ۳۵ مدرسه توسط خیرین تقبل شده و تا پایان سال، ۱۴۷ مدرسه با ۱۳۰ کلاس درس آماده بهره‌برداری خواهد بود. همچنین تا مهرماه امسال، ۱۲۳ کلاس جدید افتتاح می‌شود.

استاندار قزوین از تأمین اعتبار اردوگاه ضیاءآباد از محل سفر ریاست‌جمهوری خبر داد و افزود: با توجه به صنعتی بودن استان، باید ارتباط میان هنرستان‌ها و واحدهای صنعتی تقویت شود تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به نیازهای واقعی بازار کار نزدیک‌تر شوند.

نوذری در پایان تأکید کرد: تمام اقدامات صورت‌گرفته در استان حاصل تلاش جمعی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نیروهای اجرایی است. این رویکرد، مسیر توسعه قزوین را هموار کرده و باید با همین روحیه ادامه یابد.

