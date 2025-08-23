به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور در جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی مدارس سنگی لرستان، اظهار داشت: سهم اعتبار اختصاصیافته سازمان برنامهوبودجه کشور برای ساخت ۱۶ مدرسه سنگی به نوسازی مدارس لرستان ۱۸.۹ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ مدرسه سنگی استان برای ساخت، شناسایی شده است، گفت: سازمان برنامهوبودجه کشور اعتبارات ساخت ۱۶ مدرسه طی تفاهمنامهای به بنیاد علوی را در استان پرداخت کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان ضمن تأکید مجدد به فرمانداریها و دستگاههای متولی امر، در خصوص رفع تمامی موانع ساخت مدارس سنگی در نقاط مشخص شده، اظهار کرد: این پروژهها بهصورت مشارکتی با سهم ۵۰ درصدی میان سازمان نوسازی مدارس و بنیاد علوی احداث خواهند شد و تاکنون سازمان برنامهوبودجه کشور برای احداث این مدارس ۱۸.۹ میلیارد تومان نقدینگی پرداخت کرده است و انتظار میرود طبق برنامه اعلام شده ساخته و به بهرهبرداری برسند.
نظر شما