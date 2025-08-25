دریافت 69 MB
کد خبر 6569732
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

۵ روز آینده اکثر نقاط کشور آسمان صاف خواهد بود

۵ روز آینده اکثر نقاط کشور آسمان صاف خواهد بود

سازمان هواشناسی اعلام کرد از روز چهارشنبه تا جمعه در بخش‌های نوار شمالی کشور به‌تدریج دما کاهش می‌یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید