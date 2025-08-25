تداوم هوای گرم و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی اعلام کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری بوده و در ساعات بعدازظهر وزش باد افزایش مییابد.
بر اساس این گزارش، وزش باد شدید بهویژه در ساعات عصر و شب در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران پیشبینی شده که میتواند باعث خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار شود و در نتیجه کاهش کیفیت هوا و کاهش موقت دید را به دنبال داشته باشد.
همچنین دوشنبه در ارتفاعات، بهخصوص مناطق بالادست ارتفاعات شرقی، رگبار و رعد و برق پراکنده پیشبینی میشود.
در ادامه هشدار شماره ۳۲ سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده است که افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق استان انتظار میرود و ماندگاری توده هوای گرم تا فردا دور از انتظار نیست.
این اداره همچنین پیشبینی کرده است که طی این مدت، افزایش نسبی غلظت آلاینده ازون در بخشهای پرتردد و صنعتی استان رخ خواهد داد.
نظر شما