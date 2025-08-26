یورش نظامی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، منابع سوری گزارش دادند که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با تجاوز به خاک سوریه، به روستای سویسه در حومه جنوبی قنیطره نفوذ کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست پس از ورود به این منطقه، اقدام به یورش، تفتیش منازل و بازداشت تعدادی از اهالی کردند.

۱۹ مردادماه سال جاری نیز یک گشت نظامی ارتش رژیم صهیونیستی وارد روستای عین زیوان در حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شده بود.

رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر مناطق نظامی مختلف سوریه را هدف حملات شدید هوایی قرار داده است.