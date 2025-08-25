به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مجتمع تفرجگاهی و مخازن ذخیره آب شهدای غواص در بوستان ملی باراجین به خنثی‌سازی بزرگ‌ترین توطئه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: آخرین نقشه طراحی‌شده علیه کشور، بزرگ‌ترین توطئه تاریخ انقلاب بود که با سه عامل الهی حضور پرنور و تدبیر مقام معظم رهبری، اتحاد بی‌نظیر ملت ایران و فداکاری نیروهای مسلح در میدان‌های مختلف نقش بر آب شد.

وی با تأکید بر اقتدار دفاعی کشور، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران را واقعیتی غیرقابل انکار دانست و افزود: نیروهای ما نه‌تنها توان تولید و شلیک موشک را دارند، بلکه موفق شدند از سد سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند گنبد آهنین عبور کنند؛ سامانه‌ای که دشمنان با حمایت آمریکا، ناتو و اروپا به آن دل بسته بودند.

وزیر آموزش و پرورش رمز ماندگاری نظام را در سه رکن رهبری حکیمانه، اتحاد ملی و ایثارگری فرزندان ایران دانست و تأکید کرد: خدمت به مردم و پاسداری از خون شهدا باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

کاظمی در ادامه با تجلیل از جایگاه استان قزوین در تاریخ انقلاب اسلامی، این استان را زادگاه رئیس‌جمهور و مهد پرورش شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید تندگویان، شهید لشکری و شهید حاجی‌زاده معرفی و عنوان کرد: هر کسی که بخواهد الگوی خدمتگزاری معرفی کند، باید خود را با شهید رجایی به عنوان نماد صداقت، ساده‌زیستی و مدیریت انقلابی مقایسه کند.

وزیر آموزش و پرورش به افتتاح پروژه بزرگ مخازن ذخیره آب و مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص اشاره کرد و آن را یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در آینده استان و حتی کشور دانست و افزود: ابعاد این پروژه به حدی است که حضور شخص رئیس‌جمهور برای افتتاح آن شایسته بود.

گفتنی است این طرح با اعتباری بالغ بر ۴,۵۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۹۵۰۰ مترمکعب آب، با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع آبی رودخانه فصلی باراجین، تأمین آب فضای سبز بوستان و توسعه یک پارک ۴۰۰ هکتاری اجرا شده است.