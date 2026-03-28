به گزارش خبرگزاری مهر ، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم در رخدادهای اخیر کشور، اظهار کرد: امروز ما شاهد یک معجزه بزرگ در تاریخ ملت ایران هستیم؛ معجزه‌ای که نتیجه سال‌ها تربیت، تلاش و هدایت نسل‌های گذشته است. ملت ایران با حضور گسترده خود نشان داد که ایمان و همبستگی مردم می‌تواند در برابر همه توطئه‌ها و فشارهای اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای جهان ایستادگی کند.

وی افزود: این معجزه، نتیجه نیم قرن تلاش و تربیت توسط حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. آموزش‌ها و هدایت‌های ایشان ملت ایران را برای چنین لحظه‌ای آماده کرده بود. اکنون ما قله‌ای را می‌بینیم که نسل‌های پیشین تنها می‌توانستند تصور آن را داشته باشند و تحقق این معجزه، نشان‌دهنده عظمت ایمان و همبستگی ملت است.

اردبیلی با اشاره به اثرگذاری این رخداد بر نگاه مردم گفت: دیدن چنین عظمت و قدرتی، انسان را از زندگی روزمره و دغدغه‌های مادی فراتر می‌برد. اکنون نمی‌توانیم به جهان قبل از این معجزه بازگردیم. آنچه تجربه کرده‌ایم نشان می‌دهد که قدرت‌های ظاهری و مادی پوشالی و زودگذر هستند و آنچه باقی می‌ماند، ایمان، حق و اراده مردم است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تصریح کرد: این معجزه جهانی نیست که تنها به کشور ما محدود شود؛ جهان بعد از این رخداد در مسیر تحول قرار خواهد گرفت و مسئولیت ما آمادگی برای این تحول و استمرار تاب‌آوری فرهنگی، اجتماعی و انقلابی ملت ایران است. امروز جنگ ما متفاوت است؛ جنگ در داخل خانه‌ها، در جامعه و در قلب مردم جریان دارد و نیازمند مشارکت و هوشیاری همه شهروندان است.

اردبیلی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که ملت ایران با ایمان، همبستگی و حضور فعال خود توانست حجت را بر همه جهانیان تمام کند و ثابت کند که هرگونه تلاش شیطانی و فشار ظاهری شکست‌پذیر است. اکنون وظیفه ما این است که با حفظ وحدت، هوشیاری و روحیه انقلابی، برای تحولات آینده آماده باشیم و تاب‌آوری فرهنگی و اجتماعی خود را بیش از پیش تقویت کنیم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران اظهار کرد: امروز ملت ایران در مقابل فشارها و توطئه‌های یک کشور همسایه و نیز شیاطین عالم ایستادگی کرده و قدرت ایمان و اراده خود را به نمایش گذاشته است. همان‌گونه که حضرت امام (ره) پیش‌بینی می‌کردند، هیچ قدرت ظاهری نمی‌تواند در برابر اراده الهی و ایمان ملت ایران کاری از پیش ببرد و امروز جهان این حقیقت را به چشم خود دید.

اردبیلی افزود: یکی از نکات مهم برای همه ما، حفظ استقامت و ثبات قدم است. نباید دچار روزمرگی، غفلت یا فراموشی شویم. باید این انرژی عظیم و معجزه بزرگ را در دل‌های خود حفظ کنیم. ذرات اصلی کشور ایران در دل تک‌تک مومنان قرار دارد و هیچ محاصره و فشار خارجی نمی‌تواند آن را شکست دهد. این جریان زنده و سرزنده در شهر و در میان مردم به جریان افتاده و باید ادامه یابد.

وی ادامه داد: جمع‌های ما هسته سخت ایمان و مقاومت ملت ایران هستند و باید مراقب باشیم که با فریب‌ها و غفلت‌های گذشته، هیچ کس از دایره حقیقت و جبهه حق دور نماند. وظیفه هر یک از ما این است که در روزها و هفته‌های پیش رو دست کسانی را که از مسیر حق منحرف شده‌اند بگیریم، با آنان گفت‌وگو کنیم و مجاهدت در راه بازگرداندن مردم به مسیر حق را ادامه دهیم. حضرت آقا نیز بارها تأکید کرده‌اند که حتی کسانی که فریب خورده‌اند جزو ملت ما هستند و باید با حوصله و مراقبت به مسیر خود بازگردند.

اردبیلی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سوره «نصر» تصریح کرد: ملت ایران و جبهه حق در آینده‌ای نزدیک پیروزی خود را جشن خواهند گرفت. این پیروزی دارای قواعد و شرایط خاص خود است و پس از آن باید همواره مراقب خود باشیم و روی خلوص و اصلاح نفسانیات خود کار کنیم. امروز نیز شاهد ایثار و فداکاری بزرگانی بودیم که جان خود را در راه دین و ملت فدا کردند و هیچ تزلزلی در مسیر ملت ایران ایجاد نشد. وظیفه ما استمرار استقامت، درک فتح و پیروزی و آماده شدن برای بهترین پایان عالم یعنی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.