به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع مدافعان وطن از خاک ایران، توجه به امنیت روانی خانواده‌ها به‌ویژه کودکان و نوجوانان، لزوم گفت‌وگو و نحوه پرکردن زمان‌های فراغت بچه‌ها به موضوعی قابل توجه در محافل ادبی و هنری بین فعالان و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، روان‌شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت تبدیل شد.

در این میان کمیته بررسی کتاب کانون پرورش فکری اقدام به انتشار فصل دوم فهرست کتاب‌های پایداری و میهن‌دوستی‌ برای همراهی با فرزندان ایران‌زمین، مربیان و ‌خانواده‌ها در این روزهای سخت کرده است.

این فهرست شامل ۳۵ عنوان کتاب در ادامه فهرست ۵۵ عنوانی قبلی در قالب‌های شعر، نقد و تفسیر، حاوی اطلاعات و محورهای موضوعی و محتوایی برای شناخت و انتخاب آسان‌تر کتاب‌ها در زمینه پایداری و میهن‌دوستی است.

این فهرست به آثاری اختصاص دارد که برخی از آن‌ها داستان‌هایی است در حوزه دفاع از میهن و ادبیات پایداری و مقاومت، برخی سروده‌های شاعران است در کنار سرگذشت‌نامه‌ها از جمله به قلم سردار شهید قاسم سلیمانی و آثار طنز و داستان‌های کودک و مستندنگاری، گونه‌های دیگر این آثار است که در فهرست نمایه‌سازی کانون به چشم می‌خورد.

بر همین اساس کمیته کتاب کانون پرورش فکری امیدوار است با معرفی این مجموعه در جریان تاب‌آوری امروز چراغ راهی برای عبور از این مسیر باشد، و ما را به عبوری سلامت از تجربه امروز جنگ به پیروزی و صلح پایدار رهنمون کند. فهرستی که حاوی عنوان‌ها و تجربه‌های نسل‌های پیشن است. نسل‌هایی که پیروزمندانه روزهای سخت و پر چالش جنگ را با قدرتی مثال‌زدنی تاب آوردند و حماسه‌ای ماندگار را برای ما به میراث گذاشتند.

در این فهرست نام برخی نویسندگان و شاعران نام‌آشنای حوزه کودک و نوجوان مانند سیروس طاهباز، مازیار تهرانی، غلامرضا امامی، سیدمهدی شجاعی، فرهاد حسن‌زاده، جمشید خانیان، اسدالله شعبانی، شهرام شفیعی، غلام‌رضا بکتاش، ابراهیم حسن‌بیگی، یوسف قوجق، علی‌اصغر عزتی‌پاک، پرویز امینی، رضا موزونی، بابک ‌نیک‌طلب، محمد گودرزی‌دهریزی، اسماعیل الله‌دادی، بهناز ضرابی‌زاده، حمید نوایی‌لواسانی، لیلا اشرافی، مهناز فتاحی،‌ مریم جمشیدی، داود امیریان، رضا رهگذر، رفیع افتخار، محمود جوانبخت، و چند نویسنده خارجی در بین آن‌ها دیده می‌شود.

کتاب‌هایی مانند لک‌لک‌ها بر بام، کودک، سرباز، دریا، آتش و دریا، موشک کاغذی، آوازی برای وطن، آی ابراهیم، ای میهن من، ای ایران، پسربچه شجاع، پرواز کن، پرواز، آتشی بالای کوه، من مصطفی چمران هستم مرد روزهای سخت، قمقمه‌ی آب، آزاده، بال‌های آبی من، هستی، عشق، رنج و بلوط، بچه‌ها و کبوترها، باغ کیانوش، آوای پرستوها، پاهای تو منهای یک، آخرین پرنده آخرین سنگ، تیمسار دکمه، مهاجر کوچک، عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی، حلزون من گم شده، روایتی که جا مانده بود، خانه‌ای روی شیشه، خاطرات بچه‌های انقلاب، خاطرات بچه‌های انقلاب، دختر شینا، تپش، هدیه‌ای برای بچه‌های کنار شط، حاج جلال و گردان قاطرچی‌ها از جمله این کتاب‌هاست.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فهرست کامل این نمایه‌سازی و عنوان و مشخصه‌های این آثار را برای دسترسی عموم مردم و علاقه‌مندان و مخاطبان در سامانه خبری به نشانی kanoonnews.ir وشبکه‌های اجتماعی رسمی خود در پیام‌رسان‌ها منتشر کرده است.