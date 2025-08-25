افتتاح ۴ شهردخت در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهردختهای خلاق و نوآور تهران با هدف شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای علمی، اجتماعی و فردی دختران شهر تهران و در راستای تمرکز بر مهارتهای نوین، عمیق و کاربردی طراحی و راه اندازی شدهاند اظهار کرد: مرکز زنان و خانواده با رویکردی مبتنی بر شناخت نیازهای نسل امروز دختران، تلاش کرده فضایی را شکل دهد که پاسخگوی اقتضائات و دغدغههای آنان باشد. شهردختها یکی از جلوههای تحقق شعار «تهران، شهر تلاش و سرزندگی» هستند، ما به دنبال آن هستیم که دختران در هر منطقهای از تهران، دسترسی برابر به فضاهای رشد، آموزش و مشارکت داشته باشند.
وی در ادامه به افتتاح ۶ شهر دخت خلاق و نوآور طی سه سال گذشته در مناطق ۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۹ و ۲۰ اشاره کرد و ادامه داد: نگاه ما بر این است که دختران نوجوان و جوان تهران، فرصتی واقعی برای آشنایی و درگیری عمیق با حوزههای علمی نوظهور پیدا کنند؛ بر همین اساس از آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی، روباتیک و زیستفناوری گرفته تا دورههای مهارت زندگی، در این مراکز طراحی شده تا دختران بتوانند در مسیر توسعه فردی و اجتماعیشان، با اعتمادبهنفس و دانش حرکت کنند.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که نسل دختران آینده نهتنها دریافتکننده صرف دانش نباشند، بلکه به چهرههایی مؤثر و فعال در عرصه علم و فناوری تبدیل شوند.
اردبیلی همچنین از گسترش مراکز شهردختها در سایر مناطق خبر داد و گفت: بهزودی ۴ شهر دخت دیگر نیز به مجموعه شهری ما افزوده خواهند شد و تلاش داریم علاوه بر توسعه جغرافیایی، کیفیت خدمات نیز افزایش یابد. همچنین در حال برنامهریزی برای همکاری با دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای فرهنگی هستیم تا این مراکز به کانونهایی برای پرورش استعداد، خودباوری و اثرگذاری اجتماعی نسل دختران تبدیل شوند.
وی به نقشآفرینی شهردختهای مناطق ۲ و ۶ در روزهای بحران اخیر اشاره و تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، این مراکز با ارائه خدمات روانشناسی، حمایتی و جهادی، پای کار بودند و ثابت کردند شهردختها فقط مراکز آموزشی نیستند، بلکه ظرفیت مداخله اجتماعی در شرایط ویژه را نیز دارند و این نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و پیوند این فضاها با تحولات واقعی جامعه است.
