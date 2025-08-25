چمن مصنوعی دبستان شهید غریبی شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی قاسمی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی دبستان شهید غریبی شاهرود به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق عدالت آموزشی اجرا شده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام ارتقا زیر ساخت تربیت بدنی در مدارس است.

وی با بیان اینکه در این طرح‌ها از مشارکت خیران نیز یاری گرفته شده است، افزود: برای بهره برداری از این طرح هشت میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود بابیان اینکه این اقدام گامی برای توسعه امکانات پرورشی و فرهنگی در مدارس است، ابراز داشت: این قبیل طرح‌ها برای مدارس شهرستان در دستور کار است.

حاجی قاسمی در ادامه تصریح کرد: رویکرد این طرح ایجاد محیط امن و استاندارد برای فعالیت ورزشی دانش آموزان و تقویت روحیه همکاری و همدلی در فضای مدارس است.

وی افزود: این پروژه طرح ملی میدانی همدلی با مساحت ۴۰۵ متر مربع اجرا و طی مراسمی به بهره برداری رسید تا سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان در فضایی متفاوت به بهترین نحو مطلوب رقم بخورد.