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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

سیارتو: اجازه نمی‌دهیم مجارستان وارد جنگ شود؛ وتو تصمیم بروکسل

سیارتو: اجازه نمی‌دهیم مجارستان وارد جنگ شود؛ وتو تصمیم بروکسل

وزیر خارجه مجارستان اعلام کرد: اگر اتحادیه اروپا ما را به سمت جنگ در اوکراین سوق دهد، ما از حق وتو خود علیه تصمیمات آن استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان امروز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور هرگونه تصمیم اتحادیه اروپا را که با هدف تشدید درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و درگیر کردن کشورهای اروپایی در آن باشد، مسدود خواهد کرد.

این دیپلمات ارشد مجارستانی در یک تجمع ضد جنگ در گیور در شمال غربی این کشور گفت: اگر بروکسل ما را به سمت جنگ سوق دهد، ما از حق وتو خود علیه تصمیمات آن استفاده خواهیم کرد، حتی اگر مجبور شویم به تنهایی علیه همه ۲۶ کشور دیگر [اتحادیه اروپا] اقدام کنیم.

پیتر سیارتو، سپس اضافه کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم مجارستان و مجارستانی‌ها وارد جنگ شوند. ما باید از مجارستان و شهروندان مجارستانی در برابر آن محافظت کنیم.

کد مطلب 6656903

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