رئیس سابق پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات کی یف امروز شنبه اعلام کردند که سیاستمدار برجسته اوکراینی و رئیس سابق پارلمان این کشور به ضرب گلوله کشته شد.

«آن دری پاروبی»، که پیش از این به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین نیز بود، در غرب این کشور در شهر لویو کشته شد.

دفتر دادستان کل اوکراین در این خصوص اعلام کرد که یک فرد مسلح چندین گلوله به سمت پاروبی شلیک کرده و وی را «درجا» کشته است.

مهاجم فرار کرد و عملیات تعقیب و گریز آغاز شده است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، این قتل را به عنوان «قتل وحشتناک» محکوم کرد و به خانواده پاروبی تسلیت گفت.

زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط نوشت: تمام نیروها و ابزارهای لازم در حال تحقیق و جستجو برای یافتن ضارب هستند.

پاروبی، ۵۴ ساله نمانیده پارلمان اوکراین بود و از آوریل ۲۰۱۶ تا آگوست ۲۰۱۹ به عنوان رئیس پارلمان نیز فعالیت می‌کرد.