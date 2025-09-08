  1. بین الملل
واکنش «زاخارووا» به حمله اوکراین به محل بازی کودکان در دونتسک

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به حمله اوکراین به محل بازی کودکان در دونتسک اعلام کرد: مسکو این حق را دارد که به هرگونه حمله تروریستی از سوی رژیم کی‌یف، پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه به حمله اوکراین به محل بازی کودکان در دونتسک واکنش نشان داد و این حادثه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به هرگونه حمله تروریستی که توسط رژیم کی‌یف انجام می‌شود، پاسخ دهد. این یک جنایت خونین و عامدانه دیگر توسط نازی‌های اوکراینی علیه مردم غیرنظامی روسیه است.

بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص اضافه می‌کند: از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم به چنین اقدامات غیرانسانی، واکنش مناسبی نشان دهد.

این در حالیست که عصر دیروز یکشنبه، نیروهای مسلح اوکراین حمله‌ای پهپادی به زمین بازی کودکان در پارک گالیور که اخیراً در دونتسک افتتاح شده بود، انجام دادند؛ پارکی که بسیاری از غیرنظامیان در آن زمان در آنجا بودند. ۶ نفر، از جمله یک کودک متولد سال ۲۰۱۱، در این حادثه زخمی شدند.

