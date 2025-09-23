به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: حفظ روابط بین روسیه و آمریکا امکان حل و فصل بحران اوکراین را افزایش میدهد.
وزیر امور خارجه مجارستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در این باره ادامه داد: حفظ روابط روسیه و آمریکا شانس دستیابی واقعبینانه به صلح در اوکراین را افزایش میدهد. موفقیت در حل و فصل بحران اوکراین بستگی به این دارد که آیا مسکو و واشنگتن میتوانند به توافق برسند یا خیر.
وی پیشتر در سخنانی در این ارتباط گفته بود: مجارستان همچنان انتقال ماموریت آموزشی پرسنل نظامی اوکراین توسط کشورهای اتحادیه اروپا به کی یف را خط قرمز میداند و از آن حمایت نیز نخواهد کرد. بوداپست از اعمال تحریمهای اروپایی علیه شرکتهای انرژی روسیه که مجارستان برای تامین انرژی خود به آنها متکی است، هم حمایت نمیکند. آنها (اعضای اتحادیه اروپا) قطعاً تلاش خواهند کرد تا کمکهای مالی جدید و تحویل سلاح به اوکراین را تحمیل کنند. آنها سعی خواهند کرد مسیر اوکراین به سمت عضویت در اتحادیه اروپا را تسریع کنند.
