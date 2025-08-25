به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن خلعتبری مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه رصد و پایش مستمر فروشگاههای بازی بخشی از مأموریتهای اصلی بنیاد ملی بازیهای رایانهای است، گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بازیهای مربوط به شرکتهای مرتبط با رژیم صهیونیستی علاوه بر عدم رعایت ضوابط فرهنگی کشور، از نظر امنیتی نیز دارای مخاطرات جدی هستند. بر اساس اعلام واحد ردهبندی سنی بنیاد ملی بازیهای رایانهای (اسرا)، در خلال جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، سیستمهای تبلیغاتی تعبیهشده در این بازیها اقدام به نمایش محتوای تبلیغاتی همسو با اهداف دشمن برای کاربران ایرانی کردهاند.
وی افزود: البته برخی گزارشهای رسانهای نادرست هم در مدت اخیر منتشر و ادعا شده است که تمامی بازیهای صهیونیستی در پلتفرمهای ایرانی عرضه شده است، که به هیچ عنوان اینگونه نیست و مصادیق محدود این بازیها شناسایی شدهاند. فرآیند مرتبط برای مقابله با حضور این بازیها در فروشگاههای بازی در حال نهایی شدن است؛ واحد اسرا (نظام ردهبندی سنی بازیهای ویدئویی ایران) به صورت مستمر و با بهرهگیری از ابزارهای پایش پیشرفته، محتوای بازیهای موجود در فروشگاههای داخلی را رصد میکند و در این زمینه با سایر نهادهای نظارتی همکاری نزدیک دارد.
خلعتبری با تأکید بر اینکه سازوکارهای نظارتی در این زمینه در حال تقویت شدن است؛ از تمامی فعالان صنعت بازی و فروشگاههای فروش بازی درخواست کرد تا نسبت به حذف فوری این بازیها از فروشگاهها اقدام کرده و مانع از دسترسی کاربران ایرانی به محتوای تولیدشده توسط شرکتهای مرتبط با رژیم صهیونیستی شوند. بدیهی است با مجموعههایی که در شرایط حساس خلاف چارچوبهای کلان ملی رفتار کنند، مطابق با فرآیند در نظر گفته شده برخورد مقتضی به عمل خواهد آمد.
