 بررسی شرایط تیم ملی هندبال در جلسه پاکدل و سرمربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران صبح امروز، دوشنبه ۳ شهریور برای پیگیری برنامههای تیم ملی وارد تهران شد.
رافائل بلافاصله بعد از حضور در تهران با علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال، دیدار و در این جلسه ضمن ارزیابی شرایط تیم ملی، در خصوص برنامهریزی برای برگزاری اردوی جدید آمادهسازی تیم ملی به گفتگو پرداخت.
لازم به توضیح است تیم ملی هندبال مردان کشورمان تاکنون چند مرحله اردوی آمادهسازی داشته و آخرین اردوی آمادگی این تیم نیز زیر نظر رافائل کاستیلو در کرمانشاه برگزار شد.
تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ آماده میکند.
