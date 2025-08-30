۱۸ بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان بزرگسالان از ۹ لغایت ۱۵ شهریورماه به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می شود.

رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی ۱۸ بازیکن را به این مرحله از اردو دعوت کرده که اسامی آن ها به شرح زیر است:

یونس آثاری، علیرضا پیرزاده اهوازی، علی رحیمی، محمد غلامی، امیرحسین فیروزبخت، رضا عزتی، محمد بهنام نیا، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، مهران حسینی، فواد فرهادی، آرمان رحمانی، افشین صادقی، محمدرضا کاظمی، علی حیدریان، صابر حیدری، بهشاد فاتحی زاده، سعید علی اکبری

همچنین رافائل کاستیلو(سرمربی)، محسن کرباسچی(سرپرست)، مجید رحیمی زاده(مربی)، علی بخشی(ماسور)، وحید نخعی مقدم(روانشناس) کادرفنی تیم ملی را در این اردو تشکیل می دهند.

تیم ملی هندبال مردان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می کند.