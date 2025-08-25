علی علیپور از رکورد مهاجم اینتر ایتالیا عبور کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس دو تیم پرسپولیس و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با یک گل به سود پرسپولیس در حالی خاتمه یافت که علی علیپور توانست گل سه امتیازی سرخپوشان را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به ثمر برساند.

علی علیپور پیش از این ۵ بار دروازه سپاهان را با پیراهن پرسپولیس باز کرده بود و حالا با ششمین گل خود، از رسول خطیبی، هادی عقیلی و مهدی طارمی عبور کرد تا دومین گلزن برتر دیدارهای پرسپولیس و سپاهان باشد. در حال حاضر، ادموند بزیک که سابقه پوشیدن پیراهن هر دو تیم را دارد، با ۷ گل زده آقای گل تقابل‌های رودرروی دو تیم است. این همچنین گل شماره ۷۰ او در لیگ برتر ایران بود.

علیپور حالا در هر دو بازی پرسپولیس در ابتدای فصل جاری گلزنی کرده است تا نشان دهد بار دیگر می‌خواهد در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ به آقای گلی در لیگ برتر ایران برسد.