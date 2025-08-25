به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان در هفته دوم لیگ برتر گفت: بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند و از پیروزی لذت بردیم. تیم سپاهان را به خوبی آنالیز کرده بودیم و برای بازی امروز برنامه ریزی کرده بودیم. برد را تبریک می گویم اما وقتی می‌برید دلیلی نمی‌شود نکته‌هایی در بازی نباشد. مواردی در بازی تیم وجود داشت که باید خیلی سریع حل کنیم و پیشگیری کنیم که اتفاقات تلخ بیفتد.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: می‌دانستیم در بازی با سپاهان فشار سنگینی را تحمل خواهیم کرد و پس از ۱۵ دقیقه ابتدایی باید کنترل کنیم و سپس از موقعیت‌های خودمان توسط امید عالیشاه استفاده کنیم

او درباره گرفتگی عضلات بازیکنان پرسپولیس در دقایق پایانی تاکید کرد: هدف ما برای بدنسازی کی یا دو بازی نیست بلکه طول فصل را دیدیم. بدنسازی خوبی انجام دادیم که با مرور زمان، بازیکنان به بالاترین کیفیت فنی برسند. طبیعی بود که چند بازیکن ما در اواخر مسابقه گرفتگی عضلات داشتند که هدف ما برای کل فصل است.

سرمربی پرسپولیس درباره انتخاب بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی بازی امروز یادآور شد: به ابرقویی آن‌طور که باید بها داده نشده. بازیکن بسیار بزرگی به تیم ما آمده. برای ما اسم و سابقه مهم نیست. تلاش و توانایی در تمرین مهم است. ابرقویی توانایی بازی در تیم ملی را دارد. امیدوارم او در آینده به تیم ملی ایران دعوت شود چون بازیکن بسیار خوبی است.