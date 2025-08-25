به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که این دیدار با تک گل میهمان همراه بود. علی علیپور (۴۴) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب سپاهان اصفهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی پور، احسان حاج صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقایی پور (۷۱- ایوان سانچز)، محمد عسکری (۷۱- انزو کریولی) و کاوه رضایی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی نژاد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده (۷۲- میلاد محمدی)، مارکو باکیچ، میلاد سرلک (۸۵- اوستون ارونوف)، محمد خدابنده‌لو، امین کاظمیان (۷۲- تیوی بیفوما)، امید عالیشاه (۶۰ - سروش رفیعی) و علی علیپور (۸۵- رضا شکاری)

شروع طوفانی میزبان و اشتباه کاپیتان پرسپولیس

سپاهان اصفهان با شروع بازی با سوت پیام حیدری مالکیت تمام و کمال توپ را در اختیار گرفت. حمله‌های پر دامنه سپاهان با ارسال‌های آنها در ۷ دقیقه ابتدایی باعث شد تا سپاهان سه بار صاحب کرنر شود. کرنرهای خطرناکی که احسان حاج صفی به خوبی ارسال کرد تا اینکه هادی محمدی در دقیقه ۶ صاحب موقعیت مسلم گلزنی شد اما ضربه سر او با بی دقتی به بیرون رفت.

حمله‌های سپاهان با تعداد نفرات بالا ادامه داشت تا اینکه امید عالیشاه روی ضد حمله سرعتی پرسپولیس که پیام نیازمند آن را طراحی کرد صاحب موقعیت گل شد اما نتوانست آن را تبدیل به گل کند تا دوباره حمله‌های سپاهان ادامه پیدا کند.

زردپوشان اصفهانی با تکرار موقعیت‌های گلزنی خود از جناحین بالاخره در دقیقه ۲۱ توسط محمد عسکری توانستند تیر دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورند تا اینگونه هیجان بازی به اوج خود برسد.

یک ضد حمله برای یک گل کافی بود اما بدون شک نیمه اول را باید به اسم سپاهان ثبت کرد. آنها در دقیقه ۳۹ بار دیگر روی ارسال کرنر حاج صفی توانستند صاحب موقعیت شوند اما ضربه سر محمد دانشگر را پیام نیازمند با مشت دفع کرد تا این توپ هم گل نشود.

سپاهان در ادامه باز هم با تعدد نفرات در یک سوم دفاعی میهمان تهرانی خود حضور داشت تا آنها در دقیقه ۴۴ روی ضد حمله برق آسایی که امید عالیشاه طراحی کرد غافلگیر شوند. کاپیتان پرسپولیس توپ را به علی علیپور رساند تا او در موقعیت تک به تک بتواند با فراری از مرکز زمین و حمل توپ فوق‌العاده خود، شوت تماشایی به گوشه دروازه سیدحسین حسینی بفرستد و این دروازه‌بان را مغلوب خود کند.

سپاهان پس از این گل سه موقعیت گلزنی دیگر هم داشت. آریا یوسفی با سانتر مواج خود کاوه رضایی و آقای پور را در آستانه دروازه صاحب موقعیت کرد اما آنها موفق نبودند. کاوه رضایی هم در آخرین ثانیه‌های بازی بار دیگر موقعیت پیدا کرد اما باز هم نتوانست قفل دروازه نیازمند را در نیمه اول باز کند تا همان یک گل روی ضد حمله سریع پرسپولیس در ۴۵ دقیقه ابتدایی کافی باشد.

مدیریت پرسپولیس برای سه امتیاز خیلی مهم!

نیمه دوم شکل متفاوتی پیدا کرد. پرسپولیس که توانسته بود یک گل در نیمه اول بزند سعی کرد بازی را در نیمه دوم مدیریت کند. آنها در حالی که باز هم توپ را به سپاهان دادند اما به خوبی توانستند فضاهای خالی را پر کنند تا بازیکنان میزبان کمتر بتوانند از جناحین برای ارسال توپ استفاده کنند.

آریا یوسفی و احسان حاج صفی بارها تلاش کردند مهاجمان خود را در محوطه جریمه پرسپولیس صاحب موقعیت گلزنی کنند اما در این امر موفق نبودند. سپاهانی‌ها حتی از اشتباهات انفرادی مدافعان پرسپولیس نظیر سهیل صحرایی در دقیقه ۶۷ هم نتوانستند به خوبی استفاده کنند تا محرم نویدکیا چاره‌ای جز تغییر استراتژی در تیمش نشود. هاشمیان هم برای خنثی کردن این تعویض‌ها تصمیم به استفاده از بازیکنانی همچون سروش رفیعی و تیوی بیفوما گرفت تا حفظ توپ کنند.

در آخرین دقایق وقت قانونی بازی، دو صحنه مشکوک خطا در محوطه جریمه هر دو تیم شکل گرفت که بازبینی صحنه با استفاده ازVAR مشخص کرد هیچکدام پنالتی نیست.

در وقت‌های اضافه و در شرایطی که سپاهان روی دروازه مهمان تهرانی‌اش خیمه زده بود، سرخ‌پوشان در یک موقعیت ضد حمله می‌توانستند به گل دوم دست پیدا کنند اما میلاد محمدی دروازه خالی را کج دید و توپ را به بیرون زد.

در نهایت سه امتیاز بازی بر خلاف جریان مسابقه به سود پرسپولیس تمام شد تا وحید هاشمیان با رسیدن به نخستین پیروزی در یکی از حساس‌ترین نبردها بتواند بر حاشیه‌ها پایان دهد و رضا درویش مدیرعامل این باشگاه خوشحال‌تر از هر شخص دیگری برای بقا روی صندلی خود باشد.

پرسپولیس با این پیروزی ۴ امتیازی شد تا موقتاً در صدر جدول قرار بگیرد. سپاهان نیز با یک امتیاز باید منتظر روزهای روشن در ادامه راه باشد.