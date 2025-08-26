به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با به راه افتادن موج محکومیت‌ها در قبال جنایت رژیم صهیونیستی علیه بیمارستان ناصر در نوار غزه سفیر تل آویو در واشنگتن در سخنانی عوام فریبانه برای کاهش فشارهای جهانی مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی درباره این «اشتباه تأسف بار» که در بیمارستان ناصر اتفاق افتاد تحقیق می‌کند تا مانع تکرار آن شود.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز تجاوز به نوار غزه هر زمان که بیمارستان یا مدرسه‌ای را در این باریکه بمباران کرده در صورت به راه افتادن موج واکنش‌های منفی در جهان مدعی شده که حمله مذکور به صورت اشتباهی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است روز گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امدادگران فلسطینی در نوار غزه را در هنگام بیرون کشیدن پیکر بی جان یک خبرنگار در بیمارستان «ناصر» همزمان با پخش زنده تلویزیونی، هدف قرار دادند.

امدادگران در حال بیرون کشیدن پیکر بی‌جان یک خبرنگار فلسطینی از یکی از ساختمان‌های وابسته به بیمارستان ناصر بودند که جنگنده‌های صهیونیستی برای بار دوم طی پنج دقیقه همان ساختمان را بمباران می‌کنند و امدادگران را هدف قرار می‌دهند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. این جنایت موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است.

شبکه الجزیره اعلام کرد که با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

این شبکه گزارش داد: جنگ غزه، خونین‌ترین نبرد تاریخ معاصر برای خبرنگاران به شمار می‌رود.

الجزیره با شدیدترین عبارات، اقدام ارتش صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد: ترور مستقیم خبرنگاران بخشی از کارزار سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از افشای واقعیت نسل‌کشی در غزه است. استمرار جنایات اسرائیل علیه رسانه‌ها، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی است.