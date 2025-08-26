به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نشریه تایمز آو اسرائیل اذعان کرد که از زمان آغاز مجدد جنگ در نوار غزه و از بین رفتن آتش بس موقفت در این باریکه در نیمه مارس گذشته تاکنون دست کم ۷۱ موشک بالستیک از سمت یمن علیه اراضی اشغالی شلیک شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که طی این مدت دست کم ۲۳ حمله پهپادی از سمت یمن علیه اراضی اشغالی صورت گرفته است.

آسوشیتدپرس به نقل از یک مسئول در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی روز گذشته گزارش داد که موشکی که روز جمعه از سمت یمن علیه اراضی اشغالی شلیک شد یک تهدید جدید به شمار می‌رود.

وی افزود: این موشک یمنی دارای سری بود که برای چندین انفجار طراحی شده است. استفاده از موشک‌های خوشه‌ای توسط یمن عملیات رهگیری آنها را سخت‌تر می‌کند.