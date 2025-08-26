افتتاح و اجرای چند پروژه در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر ارسلان زارع به شهرستان گناوه پانسیون ۶ واحدی پزشکان با زیربنای ۶۷۰ مترمربع و میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال و ۲ دستگاه دیالیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در بیمارستان امیرالومنین (ع) گناوه به بهره برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی نوسازی و تجهیز شبکه برق محوطه‌های عملیاتی بندر گناوه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

افتتاح ۸ مزرعه پرورش میگو با سرمایه گذاری ۵۱۰ میلیارد تومان در رودشور شمالی بخش بندر ریگ از پروژه‌های شیلاتی در این سفر بود.

استاندار بوشهر در بدو ورود خود به این شهرستان با حضور در گلزار مطهر شهدا، به شهدای شهرستان ادای احترام کرد و همچنین با خانواده شهید «سید مرتضی حسین زاده» دیدار و از مادر این شهید والامقام تجلیل کرد.

ملاقات مردمی و رسیدگی به درخواست‌های مراجعه کنندگان از دیگر برنامه‌های سفر استاندار بوشهر به گناوه بود.

فیلم: عصمت اسماعیلی