  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۱

افتتاح و اجرای چند پروژه در شهرستان گناوه

افتتاح و اجرای چند پروژه در شهرستان گناوه

گناوه- به مناسبت هفته دولت چند پروژه عمرانی، درمانی و شیلاتی با حضور استاندار بوشهر در شهرستان گناوه افتتاح و اجرایی شد.

دریافت 45 MB

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر ارسلان زارع به شهرستان گناوه پانسیون ۶ واحدی پزشکان با زیربنای ۶۷۰ مترمربع و میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال و ۲ دستگاه دیالیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در بیمارستان امیرالومنین (ع) گناوه به بهره برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی نوسازی و تجهیز شبکه برق محوطه‌های عملیاتی بندر گناوه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

افتتاح ۸ مزرعه پرورش میگو با سرمایه گذاری ۵۱۰ میلیارد تومان در رودشور شمالی بخش بندر ریگ از پروژه‌های شیلاتی در این سفر بود.

استاندار بوشهر در بدو ورود خود به این شهرستان با حضور در گلزار مطهر شهدا، به شهدای شهرستان ادای احترام کرد و همچنین با خانواده شهید «سید مرتضی حسین زاده» دیدار و از مادر این شهید والامقام تجلیل کرد.

ملاقات مردمی و رسیدگی به درخواست‌های مراجعه کنندگان از دیگر برنامه‌های سفر استاندار بوشهر به گناوه بود.

فیلم: عصمت اسماعیلی

کد خبر 6570734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها