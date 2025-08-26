  1. دانش و فناوری
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

تسهیل بسترهای تامین مالی پایدار از طریق توسعه بازار بیمه

تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری مشترک در راستای گسترش خدمات بیمه‌ای در حوزه‌ تامین مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، بین معاونت علمی، یک شرکت بیمه‌ای و یک کارگزار رسمی بیمه منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این تفاهم‌نامه که بر اساس قوانین و مقررات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، با هدف پوشش ریسک‌های منحصر به فرد شرکت‌های دانش‌بنیان، بین حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری به نمایندگی از سوی معاونت علمی، یک شرکت بیمه ای و کارگزار رسمی بیمه (به عنوان معرف و مجری طرح) به امضا رسیده است.

این همکاری مشترک به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه اجرای بیمه‌نامه اعتباری، امکان‌سنجی و طراحی سایر محصولات بیمه‌ای نوین مانند بیمه دارایی‌های نامشهود، مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی، اعزام تیم‌های فنی برای بازدید و ارزیابی ریسک، تسریع در پرداخت خسارات در چارچوب مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش بیمه‌های اتکایی و ارائه بالاترین سطح توانگری مالی نیز از دیگر موضوعات همکاری با بیمه البرز است.

توسعه ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بازار بیمه در راستای کاهش ریسک ابزارهای نوین تأمین مالی پایدار در مرکز طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

مهتاب چابوک

