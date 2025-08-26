محسن نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نخستین رویداد سرمایه‌گذاری صنایع خلاق استان سمنان با عنوان «توران خلاق» برگزار می‌شود، تاکید کرد: استارتاپ‌ها، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران خطرپذیر تحت لوای نماد یوز ایرانی و چشم‌انداز توسعه فرهنگی و نوآورانه در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه برای این رویداد مسیری در نظر گرفته شده که متقاضیان بتوانند در آن شرکت داشته باشند، افزود: جذب تیم‌ها از سراسر استان سمنان، ارزیابی تخصصی توسط داوران صنایع خلاق، کارگاه‌های آموزشی برای همه تیم‌ها، ورود ۱۰ تیم برتر به دوره ارتقای سطح، حضور سرمایه‌گذاران در شاهرود، روز دمودی، مذاکرات B۲B، نمایشگاه جانبی و بازدید از پارک مدیا و تور ظرفیت‌های استان سمنان در شاهرود از برنامه‌های این رویداد است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان درباره محورهای رویداد توضیح داد: حوزه مدیا و فناوری‌های دیجیتال، تولید محتوای دیجیتال، صنایع دستی و گردشگری، مد و پوشاک و بازی و اسباب بازی از جمله محورهای این رویداد خواهد بود.

نظری همچنین گفت: ثبت‌نام رویداد توران خلاق تا ۱۵ شهریور انجام خواهد شد همچنین آغاز دوره ارتقای سطح ۲۲ شهریور ماه سال جاری و برگزاری رویداد ۲۸ شهریور در شهرستان شاهرود پیش بینی شده است.

وی همچنین از فراخوان تسهیلات مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت صمت با عاملیت صندوق صحا نیز خبر داد و افزود: هدف از این فراخوان، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، تأمین مالی و تسهیل اجرای طرح‌های فناورانه راهبردی، برای هم‌افزایی فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری و همه ارکان صنعت و معدن کشور است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان ادامه داد: توسعه فناوری و کاربردهای هوش مصنوعی، بلاکچین، کلان داده و اینترنت اشیا در زنجیره‌های ارزش صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع گلوگاه در فرایندهای کلیدی، ارتقای تاب‌آوری و بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری از موضوعات این فراخوان است.

نظری با بیان اینکه سقف تسهیلات حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال و سود آن ۸ الی ۱۷ درصد بر اساس سطح فناوری و نوع کاربرد محصول به تشخیص تیم ارزیاب معاونت علمی خواهد بود افزود: متقاضیان می‌توانند تا اول مهرماه سال جاری با مراجعه به سامانه خدمت در این فراخوان شرکت کنند.