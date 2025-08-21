به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، در جریان سفر به استان گیلان، صبح امروز در نشست هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان این استان، بر لزوم حمایت جدی از این شرکت‌ها و ریل‌گذاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان در پارک علم و فناوری این استان در رشت برگزار شد. امرایی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور، اظهار داشت: این شرکت‌ها سالانه ۱۲۰۰ همت فروش دارند که ۲۷۰ همت آن مربوط به کالاها و خدمات دانش‌بنیان است. وی حجم صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را سالانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: کالا و خدمات دانش‌بنیان‌ها از این سبد صادرات، سهمی ۵۰۰ میلیون دلاری دارند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی در ادامه سخنان خود بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد و افزود: در حال حاضر از مجموع ۵۰۰ هزار فرصت شغلی موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، ۱۵۰ هزار نفر در زمره نخبگان و صاحبان ایده‌های خلاقانه هستند که می‌توانند روند نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان را در عرصه تولید ارزش افزوده و درآمد پایدار متحول کنند.

به گفته امرایی، تحقق این هدف مهم مستلزم تمرکز صاحبان و دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان بر روی جذب سرمایه‌گذاری و جایگزینی آن با تسهیلات حمایتی است. وی افزود: این مهم رمز جهش درآمدزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی هر چه بیشتر آنان در اقتصاد و صادرات فناورانه محسوب می‌شود و دولت از تمامی ظرفیت‌ها بهره می‌گیرد تا با عملیاتی کردن ایده‌های خلاقانه در حوزه فناوری، تجلی‌گر درآمدهای غیرنفتی و افزایش روند صادرات باشد.

وی با بیان اینکه آینده جهان و اقتصاد جهانی از آن فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان‌ها است، تصریح کرد: حمایت روزافزون از این حوزه از اولویت‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم است، چرا که ظرفیت‌های کشور در این حوزه متنوع و متعدد جلوه می‌کند.

در ادامه این نشست که با حضور بیش از ۵۰ نفر از مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان برگزار شد، عمده‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای برون‌رفت از آن‌ها ارائه شد. تبیین سازوکار شرکت‌های دانش‌بنیان در سطوح ملی و استانی، معرفی ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حوزه مالیات، تسهیلات و زیرساخت‌ها، بررسی وضعیت شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری گیلان و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، علمی و بخش خصوصی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری فناورانه، از عمده‌ترین اهداف برگزاری این نشست بود.

همچنین در این نشست، امیر ملک‌پور، رئیس پارک علم و فناوری گیلان، در گزارشی روند فعالیت ۱۰۴ شرکت دانش‌بنیان مستقر در مناطق مختلف استان را تشریح کرد و افزود: در حال حاضر این شرکت‌ها سالانه یک همت درآمد دارند و ۱۵۰۰ نفر نیز در این شرکت‌ها مشغول فعالیت‌اند و سهم قابل توجهی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مواد پیشرفته، مکانیک، کشاورزی و صنایع خلاق دارند.

ملک‌پور همچنین به تبیین نقش واحدهای رشد و فناور گیلان مستقر در شهرهای رودبار، آستارا، تالش و بندرانزلی پرداخت و افزود: اکنون بیش از ۲۷۰۰ نفر در این واحدها فعالیت می‌کنند و روند شناسایی و توانمندسازی تیم‌های نوآور در مراکز رشد شهرستانی پارک علم و فناوری گیلان با جدیت ادامه دارد.

پس از پایان این نشست، تورج امرایی به همراه هیئت همراه و مدیران پارک علم و فناوری گیلان از بخش‌های مختلف و واحدهای رشد مستقر در این پارک بازدید کردند و برای سرکشی از برخی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز عازم مناطقی از استان گیلان شدند.